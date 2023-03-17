В ЕГРН внесли сведения о границе между Татарстаном и Самарской областью
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о прохождении границы между Татарстаном и Самарской областью. Ее общая протяженность — 392,5 километра.
Работы по определению границ с Самарской областью велись с 2019 года. По итогам сбора и анализа исходных картографических и кадастровых материалов первоначально было выявлено 87 проблемных участков границы. Для успешного решения всех вопросов понадобилось провести около двух десятков совещаний сторон в режиме ВКС.
Уточняется, что по итогам согласования были решены все вопросы различия в картографическом отображении границ, существовавшие в различных документах. Части населенных пунктов и объекты промышленности Татарстана в состав другого субъекта не перешли.
— Актуализация сведений о границах прежде всего гарантирует защиту имущественных прав правообладателей недвижимости, а также снижает риски для ведения бизнеса, — подчеркнула заместитель директора филиала Роскадастра по РТ Алсу Сабирзянова.
В декабре прошлого года Госсовет Татарстана утвердил соглашение об установлении границы с Удмуртией. Уточненная протяженность границы с соседним регионом составляет 813 километров.
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