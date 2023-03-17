В Зеленодольском районе Татарстана заложили первый камень новой мечети

Фото: Официальный Зеленодольск (скриншот видео)

В коттеджном поселке «Ханская Усадьба» в селе Малые Ключи состоялась церемония начала строительства новой мечети. Об этом рассказали в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

— Для нас это сегодня праздник. Здесь ранее не было ни одной мечети, люди очень ждали ее появления. В преддверии священного месяца Рамадан — это большой подарок. Благодарю компанию «Ханский Дом», руководителя Ильяса Гимадова за доброту и бесценный вклад во благо нашего района, — прокомментировал глава района Михаил Афанасьев.

Мечеть будет названа именем известного татарского мусульманского мецената Ахмед-бая Хусаинова. Строительство планируют завершить в 2024 году. Стоимость проекта — порядка 26 млн рублей.

Фото: Официальный Зеленодольск (скриншот видео)

Помимо мечети в поселке построят комплекс, который будет включать в себя учебные помещения.

Месяц назад в селе Зиреклы Новошешминского района Татарстана после реставрации открыли старинную мечеть. Она была построена 117 лет назад русскими мастерами из села Бута Альметьевского района.



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Айрат Назипов