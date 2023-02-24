В Новошешминском районе Татарстана после реставрации открылась старинная мечеть

Фото: пресс-служба Новошешминского района Татарстана

В селе Зиреклы Новошешминского района Татарстана открыли мечеть, которая была на реставрации. Она была построена 117 лет назад русскими мастерами из села Бута Альметьевского района.

В прошлом году здесь приступили к внутренним реставрационным работам. В ходе реставрации внутреннему интерьеру мечети придали первозданный облик. Были выполнены отделка стен и потолка, настелены теплые полы. В следующем году планируется отреставрировать и внешнюю часть мечети.

Фото: пресс-служба Новошешминского района Татарстана

В торжественной церемонии приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава района Вячеслав Козлов. На торжественную церемонию открытия собрались многие жители села, для которых эта мечеть является символом населенного пункта. Многие из них жертвовали деньги на мечеть.

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Айрат Назипов