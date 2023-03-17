Белоруссия начала поставлять России критически важную электронную компонентную базу

Предприятия Белоруссии начали первые поставки в Россию критически важной электронной компонентной базы. Такое заявление сделал глава белорусского государства Александр Лукашенко.

По его словам, совместно с российской стороной был сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях. Сейчас разработана дорожная карта по ее освоению.

— Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять. Подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. Он позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок, — приводит его слова БЕЛТА.

Фото: flickr.com

В начале года Лукашенко заявил, что Минск и Москва «далеко зашли» в вопросах безопасности. Он считает, что Белоруссия и Россия стали ближе в связи с событиями на международной арене.

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Айрат Назипов