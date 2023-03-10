В начале марта в Татарстане подорожала большая часть «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале марта в Татарстане зафиксировали рост средних цен на большую часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожали свежая белокочанная капуста, репчатый лук, столовая свекла и морковь.



Исключение — картофель. Его средняя цена с 27 февраля по 6 марта минимально, но снизилась — на 0,37%, до 31,74 рубля за один килограмм. Дешевеет он вторую неделю подряд.

Согласно данным Татарстанстата, заметнее всего из «борщевого набора» выросла средняя цена лука — на 6,77%. На 6 марта она составила 49,54 рубля за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На 4,78% за неделю подорожала морковь — до 37,63 руб./кг. Средняя цена столовой свеклы увеличилась на 0,96%, до 33,63 руб./кг, а капусты — на 0,76%, до 20,91 руб./кг.

Напомним, с 20 по 27 февраля картофель в Татарстане подешевел на 0,3%, до 31,86 рубля за килограмм. Репчатый лук за этот период подорожал на 3%, морковь — на 0,88%, столовая свекла — на 0,49%, а капуста — на 0,1%.



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Татьяна Демина