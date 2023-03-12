«Борщевой набор» в Татарстане с начала года подорожал почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала года в Татарстане подорожал «борщевой набор». Средняя цена продуктовой корзинки из моркови, репчатого лука, свежей белокочанной капусты, картофеля и столовой свеклы (по 1 кг каждого) выросла на 29%, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики.

На 9 января 5 кг овощей «борщевого набора» стоили в среднем 134,84 рубля. Килограмм репчатого лука обходился примерно в 30,67 рубля, столовой свеклы — в 29,84 рубля, картофеля — в 27,88 рубля, моркови — 27,36 рубля, а капусты — в 19,09 рубля.

Спустя два месяца, к 6 марта, аналогичный набор продуктов в Татарстане подорожал до 173,45 рубля. Заметнее всего выросла средняя цена лука — до 49,54 рубля за килограмм. Морковь подорожала до 37,63 руб./кг, столовая свекла — до 33,63 руб./кг, картофель — до 31,74 руб./кг, а капуста — до 20,91 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 27 февраля по 6 марта в Татарстане зафиксировали рост средних цен на большую часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожал лук (+6,77%), морковь (+ 4,78%), капуста (+0,96) и столовая свекла (+0,76%), следует из подсчетов Татарстанстата.

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Татьяна Демина