Казанца признали виновным в убийстве соседа шлифовальной машинкой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кировский районный суд Казани признал виновным 34-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что в ноябре прошлого года у мужчин, распивающих алкогольные напитки, произошла ссора — гость упрекнул хозяина за недожаренный шашлык. Подсудимый несколько раз ударил мужчину.



Затем он схватил шлифовальную машинку и отсек мужчине левую ногу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Свою вину подсудимый признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Татарстане в убийстве, совершенном в 2003 году, обвинили 72-летнего мужчину. Следствие полагает, что летом 2003 года обвиняемый со знакомыми поехал на один из островов Нижнекамского водохранилища на рыбалку. Распивая спиртное, он поругался с одним из собутыльников и нанес ему не менее пяти ударов топором по различным частям тела.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова