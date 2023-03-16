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Роспотребнадзор Татарстана выявил нарушения в 83 школьных столовых — видео

20:26, 16.03.2023
Роспотребнадзор Татарстана выявил нарушения в 83 школьных столовых — видео
Фото: кадр видео/ТНВ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина сегодня огласила результаты проверок ведомства в школьных столовых. Нарушения выявили в 83 школах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кишечную палочку в готовых блюдах обнаружили в 15 школах: в Казани, Челнах, Тукаевском, Альметьевском, Сармановском, Верхнеуслонском, Ютазинском и Рыбно-Слободском районах. Просрочку выявили в 10 школах восьми районов.

Продукты с истекшим сроком годности чаще находят в сельских учебных заведениях. Как отметила Любовь Авдонина, поставщики привозят продукцию редко и в больших объемах, отказываясь завозить продукты чаще. Проверяющие выявили 35 недобросовестных поставщиков и пять операторов питания.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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