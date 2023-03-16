Кабмин предложил ослабить ограничения для инвесторов, пришедших после начала СВО

В правительстве России предложили ослабить ограничения для инвесторов, которые пришли в Россию после начала СВО, об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе съезда РСПП.



Так для инвестиций, которые зашли в Россию после начала спецоперации и после введения санкций, предлагается «существенно ослабить ограничения», сказал он и отметил, что предложение полностью поддержано Минфином и Банком России.

Глава Минфина России Антон Силуанов пояснил, что «речь идет о том, что если иностранцы будут вкладывать, они могли бы иметь возможность вывести эти деньги из России», сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

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Маргарита Головатенко