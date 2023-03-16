Казанцы тратят на помолвочные кольца в среднем 18 583 рубля — это много или мало?

В 2022 году казанцы тратили на покупку помолвочных колец в среднем 18 583 рубля. Для сравнения, средний чек на обручальное кольцо составлял 8 852, увеличившись за год на 12%, сообщили «Реальному времени» в аналитическом центре ювелирного бренда Sololov.

Чаще всего в прошлом году помолвочные кольца в Казани покупали в марте и апреле. Предпочтение жители города отдают украшениям, сделанным из родированного серебра (54%) и белого золота (44%).

Большинство казанцев (88%) предпочитают покупать своим невестам кольца с фианитом. С драгоценными камнями — бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом — помолвочные кольца выбирают 79% женихов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань в рейтинге самых щедрых женихов по итогам 2022 года заняла 6-е место. Полгода назад столица Татарстана занимала четвертую строчку. В топ-5 вошли Санкт-Петербург, Саратов, Москва, Воронеж и Краснодар.

18 583 рубля — это:

$245,3 , или €229,7 по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; около 235,4 миллиона рублей годового заработка ювелирных магазинов — в 2022 году в Казани зарегистрировали 12 668 браков;

— в 2022 году в Казани зарегистрировали 12 668 браков; больше среднего чека на обручальное кольцо: в Санкт-Петербурге — на 7,8 тысячи рублей ( 11 042 рубля) , в Москве — на 8,6 тысячи рублей (10 175 рублей), в Воронеже — на 9,6 тысячи (9 236 рублей), в Казани — на 10 тысяч рублей (8 852 рубля);

( 11 042 рубля) (10 175 рублей), (9 236 рублей), в (8 852 рубля); выше среднего чека на ювелирные украшения к 8 Марта: в Санкт-Петербурге — в 2,8 раза (6,5 тысячи рублей); в Москве — в три раза (6 330 рублей); в Казани — в 3,7 раза (5 019 рублей); в Омске — в пять раз (3 721 рубль);

(6,5 тысячи рублей); (6 330 рублей); (5 019 рублей); (3 721 рубль); больше затрат мужчины перед свадьбой: на покупку костюма/смокинга — на 3,5 тысячи (в среднем 15 тысяч); пару туфель — в 3,3 раза (около 5,5 тысячи);

(в среднем 15 тысяч); (около 5,5 тысячи); три обручальных кольца в Омске (в среднем 5 844 рубля), или 2,5 обручального кольца в Уфе (средний чек — 7 396 рублей), или два обручальных кольца в Краснодаре (в среднем 8 896 рублей);

(в среднем 5 844 рубля), или (средний чек — 7 396 рублей), или (в среднем 8 896 рублей); меньше зарплаты в ювелирной отрасли: в Самаре — в 3,5 раза (65 тысяч рублей); в Калининграде и в Москве — в 3,2 раза (60 тысяч рублей); в Казани — в три раза (55 тысяч);

(65 тысяч рублей); (60 тысяч рублей); (55 тысяч); дороже свидания: в Татарстане — на 8,2 тысячи рублей (по подсчетам Татарстанстата, оно обойдется мужчине в среднем в 10 351 рубль); в Иркутской области — на 9 тысяч рублей (9 530 тысяч), в Туле — на 9,3 тысячи рублей (9 187 рублей).

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Татьяна Демина