В Казань прилетел председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Духовного управления мусульман РФ, председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Встреча прошла в Доме правительства РТ.
Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, развитие исламского образования и ряд других актуальных вопросов.
В рамках визита в Казань Равиль Гайнутдин посетит Казанское представительство Болгарской исламской академии и примет участие в заседании Совета учредителей учебного заведения.
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