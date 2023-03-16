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В Казань прилетел председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин

15:55, 16.03.2023
В Казань прилетел председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин
Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Духовного управления мусульман РФ, председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Встреча прошла в Доме правительства РТ.

Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, развитие исламского образования и ряд других актуальных вопросов.

Фото: rais.tatarstan.ru

В рамках визита в Казань Равиль Гайнутдин посетит Казанское представительство Болгарской исламской академии и примет участие в заседании Совета учредителей учебного заведения.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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