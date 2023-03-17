Казань попала в топ-3 городов с самыми аккуратными водителями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани, Сочи, Владивостоке и Мурманске самые педантичные водители. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра сервиса заказов трансферов i’way.

Также аналитики выяснили, что наиболее вежливые автоштурманы находятся в Москве, Калининграде и Самаре. Водителей, которые ездят с приятной музыкой, больше всего оказалось из Новосибирска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

А вот самые лучшие водители по всем трем критериям, по мнению респондентов, находятся в Анапе, Благовещенске и Великом Новгороде.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В январе аналитики SuperJob по итогу исследования выяснили, что татарстанцы оценивают вежливость казанских водителей в 2,7 балла. В 2021 году данный показатель был на отметке в 3,3 балла и в 2,9 балла у пешеходов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов