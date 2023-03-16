Владимир Путин предложил крупным российским компаниям отчитываться о социальных проектах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин предложил ввести для крупных предприятий РФ нефинансовую отчетность. Там будут содержаться сведения о деятельности той или иной компании в рамках социальных проектов.

— В ней будет рассказываться о том, что компания сделала для поселка, общества, региона и своей страны. Я знаю, что подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы. Но о них знают только в узком секторе. Давайте сделаем это достоянием всего общества, — сказал глава государства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Владимир Путин рассказал о новой модели развития российской экономики. Он отметил, что из-за ухода западных компаний, возможности и перспективы для развития бизнеса в России выросли. По словам российского лидера, этот момент нельзя упустить, так как ушедшие предприятия захотят вернуться в РФ.



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Айрат Назипов