Президент России рассказал о новой модели развития экономики

Экономика России обретает абсолютно новое качество и начинает развиваться по новой модели. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.



— Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно в послании Федеральному собранию, — сказал президент.

Он отметил, что из-за ухода западных компаний, возможности и перспективы для развития бизнеса в России выросли. По словам российского лидера, этот момент нельзя упустить, так как ушедшие предприятия захотят вернуться в РФ.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Еще Владимир Путин выразил удовлетворение из-за постоянного диалога между бизнесом и государством. Он поблагодарил многотысячные трудовые коллективы, которые входят в Российский союз промышленников и предпринимателей, за работу и вклад в развитие страны.

Сегодня президент заявил, что внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. При этом профицит торгового баланса составил $332 млрд. Это на 70% больше, чем в 2021 году.



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Айрат Назипов