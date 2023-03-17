Жители ПФО назвали главные экологические проблемы

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

19% жителей Поволжья заявили, что их компаниям свойственна забота об окружающей среде — этот вопрос занимает значительное место во всех рабочих процессах и корпоративных коммуникациях. Еще 15% респондентов сообщили, что их работодатель не игнорирует тему экологии, однако внешняя и внутренняя политика компании не основывается на данном вопросе. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

17% опрошенных сообщили, что у них на предприятии иногда бывает такая активность, однако это происходит очень редко. 43% жителей ПФО признались, что в их компаниях никогда не рассматривали проекты и мероприятия, тема которых основана на вопросе заботы об экологической обстановке. 66% участников опроса заявили, что с позитивом бы отнеслись к подобным идеям работодателя.

Фото: Минэкологии Татарстана (скриншот видео)

Большая часть жителей ПФО видят основные экологические проблемы в загрязнении воды (75%), увеличении объема мусора в промышленных масштабах (69%) и загрязнении воздуха (50%). Еще 49% респондентов признались, что переживают за вырубку зеленых насаждений и лесов.

По мнению 66% опрошенных, значительную часть этого экологического вопроса можно было бы разрешить путем сортировки мусора.

Абсолютное большинство респондентов убеждены, что заботу об окружающей среде должны проявлять прежде всего сами граждане (82%), а также государство (78%). Свыше половины возлагают ответственность за заботу о природе на бизнес (53%). Каждый пятый (22%) — на НКО, фонды и общественные объединения.

В конце февраля 2022 года сообщалось, что в Татарстане на охрану окружающей среды было выделено более 14,7 миллиарда рублей. Заместитель министра экологии республики Егор Тарнавский подчеркнул, что большая часть выделенных средств поступила от предприятий. Помимо этого, он рассказал, что за последние 5 лет на природоохранные мероприятия Татарстана было выделено свыше 52 миллиардов рублей.



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Антон Гаврилов