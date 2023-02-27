В Татарстане на охрану окружающей среды в 2022 году потратили 14,7 млрд рублей

В 2022 году в общей сложности на охрану окружающей среды направлено более 14,7 млрд рублей, в том числе почти половина из них — это средства предприятий. Об этом заявил заместитель министра экологии Татарстана Егор Тарнавский.

Он отметил, что за последние пять лет на природоохранные мероприятия республики было направлено свыше 52 млрд рублей, из них объем бюджетного финансирования составил 20,43 млрд руб. Предотвращен возможный ущерб на сумму более 58 млрд рублей.

— С 2019 года было реализовано 29 мероприятий на 14,1 млрд рублей. В 2021 году мы досрочно начали работы по рекультивации иловых полей. Объекта, который загрязнял воздух практически всего Приволжского района города Казани на протяжении более чем 50 лет и был объектом потенциальной угрозы загрязнения всей Волги, — сказал Тарнавский.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он добавил, что в этом году в Татарстане завершат рекультивацию Самосыровского полигона и демонтируют трубы Озерного месторождения нефти.

В 2022 году сотрудники Росприроднадзора наложили больше 6 млрд рублей штрафов более чем на 100 предприятий-нарушителей. В республике остро стоят проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой, утилизации промышленных отходов и рекультивации свалок.

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Айрат Назипов