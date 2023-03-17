Сегодня в Казани ожидается дождь и до +7 градусов
В пятницу, 17 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +4 до +9°С.
Небольшой дождь пройдет и в западных районах республики. На дорогах местами гололедица, предупреждают синоптики.
В ночь на субботу, 18 марта, в Татарстане прогнозируется снег, в том числе мокрый. В отдельных районах возможна кратковременная метель. Ночью ожидается от -4 до +1°С, днем — от -1 до +3°С.
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