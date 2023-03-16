СМИ: в Татарстане задержали полпреда Дагестана

В Татарстане задержали полномочного представителя Дагестана по делу о вымогательстве 6,7 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По информации издания, пострадавшим является 67-летний генеральный директор строительной фирмы. Он отметил, что ему угрожали расправой с августа 2020 года, чтобы он возместил несуществующий долг.

В январе мужчина обратился в полицию, после чего начался поиск вымогателя. Им оказался полпред Дагестана в Татарстане. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Источники «Реального времени» подтвердили эту информацию. Официальных комментариев по этой теме пока нет.

Напомним, в сентябре прошлого года трех жителей Набережных Челнов обвинили в вымогательстве 3 млн рублей и похищении человека. По версии следствия, с мая по июнь 2020 года эта группа вымогала деньги и похитила 26-летнего земляка якобы за то, что вину за совершенный им грабеж в 2016 году взял на себя один из троицы.



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Айрат Назипов