Трех татарстанцев обвиняют в похищении человека и вымогательстве 3 млн рублей

Следком по РТ направил в суд уголовное дело трех жителей Набережных Челнов. Их обвиняют в похищении человека, вымогательстве и грабеже.



По версии следствия, с мая по июнь 2020 года эта группа вымогала 3 млн рублей и похитила 26-летнего земляка — якобы за то, что вину за совершенный им грабеж в 2016 году взял на себя один из троицы. Силовики эту позицию обвиняемых не разделяют. Та же группа осенью 2021 года насильно вывезла потерпевшего за город и несколько часов удерживала в бытовом вагончике садового товарищества, полагают в СК. Когда похитители уснули, мужчина смог сообщить о происходящем в службу 112. Прибывшие по вызову полицейские его освободили.

А через несколько дней обвиняемые, по данным следствия, предъявили потерпевшему новое денежное требование — 300 тысяч рублей за обращение в правоохранительные органы. Попытался убежать — догнали, избили, отобрали мобильный телефон.

Вину фигуранты не признают. Двое из них находятся под стражей, — уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.