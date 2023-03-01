Годовая инфляция в России с 21 по 27 февраля замедлилась до 11%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Годовая инфляция в России на неделе с 21 по 27 февраля замедлилась до 11,01% с 11,36% неделей ранее, сказано в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.



На неделе с 21 по 27 февраля 2023 года цены снизились на -0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%.

В основном на снижении сказалось удешевление продовольственных товаров, дефляция также фиксируется в секторе услуг на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительные услуги. В секторе непродовольственных товаров цены не изменились.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2023 году ожидается на уровне 5,5%. Банк России ожидает инфляцию в текущем году в диапазоне 5-7%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Средняя цена на сахар за последний год выросла в России на 27%, несмотря на «неординарно высокие» показатели урожая свеклы и производства продукта. За 2022 год в России производство сахара выросло на 9% по сравнению с предыдущим сезоном. Предприятия выпустили 5,9 млн тонн свекловичного сахара.



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Маргарита Головатенко