В Зеленодольском районе Татарстана не хватает врачей

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В Зеленодольском районе Татарстана наблюдается острая нехватка врачей — на такую проблему указали сегодня на совещании при участии министра здравоохранения республики Марселя Миннуллина и главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева.



Так, на 14 вакансий врача-онколога в центре амбулаторной онкологической помощи и в стационаре приходится лишь три специалиста на основных ставках и один по совместительству. В кардиологических отделениях стационара, включая Васильевскую районную больницу, работают всего пять врачей-кардиологов на 13 ставок.

В районе действует программа «Земский доктор», есть грантовая поддержка и целевое обучение, однако на сегодня укомплектованность Зеленодольской ЦРБ составляет всего 59%.

— Считаю, что нужно рассмотреть варианты обеспечения наиболее востребованных специалистов арендным жильем за счет муниципалитета, — предложил Марсель Миннуллин. Идею поддержал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Он отметил, что решение кадрового вопроса в системе здравоохранения, в том числе привлечение молодых специалистов — одна из приоритетных задач.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В 2022 году в Зеленодольском районе трудоустроились 113 врачей, из них 17 врачей, пришедших после окончания вуза. Пять молодых специалистов сейчас работают в сельских поликлиниках и амбулаториях (Осиново, Айша и Васильево). Уволились за 2022 год 37 врачей, 12 из них ушли в медицинские организации других субъектов РФ и шесть в медицинские организации Татарстана.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Уровень смертности в Зеленодольском районе в 2022 году составил 13,6 случая на 1 тыс. населения, что на 31% ниже, чем в 2021 году. Всего умерло 554 человека трудоспособного возраста, из них 440 мужчин и 100 женщин. Среди причин лидируют болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины и болезни органов пищеварения.

В январе сообщалось, что в Татарстане наблюдается нехватка производственных ветеринаров.

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Маргарита Головатенко