В Казани вырос ввоз авто с пробегом из-за рубежа

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани по итогам января — февраля чаще всего из автомобилей с пробегом из-за границы предлагали привезти Kia Sorento Prime. Еще одним автомобилем — зарубежным гостем, который в Казани предлагали к продаже, стал BMW X5. На третьем месте оказались подержанные BMW X3 и Hyundai Santa Fe. В топ-5 также вошла Honda Freed. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Авто».

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В целом по России по итогам января — февраля в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество объявлений по продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа.

25 февраля стало известно, что за январь россияне потратили 347 миллиардов рублей на покупку автомобилей с пробегом. Отмечалось, что этот показатель на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, исследование показало, что за январь на подержанные автомобили до 10 лет россияне потратили примерно 225 миллиардов рублей.



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Антон Гаврилов