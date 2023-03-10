В Минобороны России развеяли слухи о новой волне мобилизации в стране

В Минобороны России не планируют проводить дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится, — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на российское общество оказывает психологическое давление киевский режим и его западные кураторы, которые распространяют недостоверную информацию. В Минобороны призвали россиян не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Вместе с тем отмечается рост количества звонков граждан, желающих поддержать военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. На горячую линию обращаются волонтеры из различных регионов Российской Федерации, желающие доставить гуманитарную помощь для личного состава, выполняющего боевые задачи. Специалистами горячей линии организовано взаимодействие граждан со структурами, занимающимися сбором и доставкой в зону проведения специальной военной операции материальной помощи, — добавили в министерстве.

Всего за последнюю неделю на горячую линию поступило 54 звонка, а за все время ее существования было рассмотрено 12,8 тысячи обращений.

В начале марта Министерство обороны России открыло дополнительную телефонную горячую линию для получения информации по вопросам специальной военной операции. Позвонить можно по номеру 117.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов