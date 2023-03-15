Пассажиры общественного транспорта Казани не могут оплатить проезд банковской картой из-за сбоя
В общественном транспорте Казани наблюдается сбой при оплате проезда банковской картой. Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», в валидаторе кондукторов не проходит оплата.
— Просим пассажиров иметь с собой транспортные карты (по ним оплата проходит) или наличные. Специалисты АО «Транспортная карта» разбираются в причинах. Надеемся, сбой удастся оперативно устранить, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, на такую же проблему жаловались пассажиры месяц назад. Отмечалось, что аппараты принимали оплату от транспортных и пенсионных карт, но не от банковских.
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