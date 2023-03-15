Охрану набережной озера Кабан в Казани оценили менее чем в миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На охрану набережной озера Кабан в Казани предусмотрели 875 760 рублей. Профинансируют оказание услуги из бюджета города и внебюджетных средств учреждений, выяснило «Реальное время».



На набережной Кабана по улицам Марджани и Салимжанова планируют выставить дневной пост охраны. Он будет работать каждый день с 1 мая по 31 июля 2023 года с 11 до 23 часов. Выделят на оплату этих услуг 393 тысячи рублей.

Круглосуточный пост охраны на набережной озера Кабан будут работать по ул. Хади Такташа с 10 апреля по 31 июля этого года. За порядком с 6.00 до 6.00 будет следить один человек. Услугу оценили в 482,7 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналогичную сумму — 875 760 рублей — планируют выделить и на охрану казанского парка «Черное озеро». Заказчик обеих услуг — Дирекция парков и скверов города.



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Татьяна Демина