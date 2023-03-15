В Пестречинском районе Татарстана столкнулись грузовик и трактор
На трассе М-7 вблизи села Кулаево Пестречинского района Татарстана столкнулись грузовик и трактор. Об этом стало известно «Реальному времени».
В результате ДТП трактор упал на бок. Данных о пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
«Реальное время» отправило запрос в ГИБДД Татарстана.
Напомним, в сентябре прошлого года при столкновении автомобиля с прицепом трактора погибли три человека. Трагедия произошла в Нурлатском районе республики.
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