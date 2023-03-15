Новости происшествий

02:18 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Пестречинском районе Татарстана столкнулись грузовик и трактор

09:37, 15.03.2023
В Пестречинском районе Татарстана столкнулись грузовик и трактор
Фото: очевидцы (скриншот видео)

На трассе М-7 вблизи села Кулаево Пестречинского района Татарстана столкнулись грузовик и трактор. Об этом стало известно «Реальному времени».

В результате ДТП трактор упал на бок. Данных о пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

«Реальное время» отправило запрос в ГИБДД Татарстана.

Напомним, в сентябре прошлого года при столкновении автомобиля с прицепом трактора погибли три человека. Трагедия произошла в Нурлатском районе республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также