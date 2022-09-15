В Татарстане при столкновении автомобиля с прицепом трактора погибли три человека

Фото: прокуратура РТ

Сегодня около 00.24 на автодороге Кузайкино-Нурлат возле села Бурметьево в Нурлатском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Автомобиль LADA Priora врезался в прицеп трактора, трое человек погибли. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Уточняется, что водитель трактора не пострадал. ДТП могло произойти из-за несоблюдения водителем легковушки дистанции и скоростного режима.

На место происшествия выехал Нурлатский городской прокурор Сайяр Зиятдинов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Фото: прокуратура РТ

Напомним, в конце прошлой недели в Менделеевском районе Татарстана на 14-м км трассы М7 — «Волга» — Бизяки произошло ДТП с участием трех машин. Травмы получили пять человек, в том числе девятимесячный ребенок.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Расследование взято на контроль в Менделеевской районной прокуратуре.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин