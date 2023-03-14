В Татарстане создали рабочую группу по реализации программы сотрудничества правительства с РАН

В Татарстане утвердили состав рабочей группы по реализации программы научно-технического и технологического сотрудничества правительства РТ и ФГБУ «Российская академия наук» на 2022-2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В состав рабочей группы вошли 29 человек. Среди них: заместитель премьер-министр республики Лейла Фазлеева, первый замминистра культуры РТ Юлия Агдамова, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков и другие.

Фото: pravo.tatarstan.ru

В документе сказано, что рабочая группа была создана в целях обеспечения оперативной деятельности по сотрудничеству между сторонами.

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Айрат Назипов