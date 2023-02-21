Владимир Путин: Запад развязал войну, а Россия пытается ее остановить

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва была готова к конструктивному диалогу с Западом, но в ответ получала невнятную или «лицемерную» реакцию. Заявление отзвучало в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

— Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить, — сказал глава государства.

Он напомнил, что Россия направила Западу проекты договоров о гарантиях безопасности. В ответ она получила отказ.

— Тогда стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана. И к февралю 2022 года стало понятно, что все готово к карательной акции в Донбассе, — заявил Владимир Путин.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина