В лесной план Татарстана внесут изменения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», в лесной план Татарстана на очередной период 2019—2028 годов планируют внести изменения. Выделить на эти цели из республиканского бюджета готовы 2 миллиона рублей.

За указанную сумму проанализируют нормативно-правовые документы за 2019—2023 годы, введенные в действие после утверждения лесного плана Татарстана, и достижения показателей лесного планирования, а также соберут необходимую информацию и уточнят количество лесничеств и общую площадь. В задание также входит перерасчет общих и ежегодных объемов мероприятий по охране, защите, воспроизводству, использованию лесов.

Заказчик работ — Министерство лесного хозяйства Татарстана. На услугу исполнитель должен предоставить как минимум 12-месячную гарантию с даты подписания документа о приемке.



По итогам работ Минлесхоз Татарстана должен получить материалы на бумажных носителях на русском и татарском языках, по два экземпляра лесного плана республики в твердом переплете, карт-схем административного деления территории региона с указанием лесничеств, лесорастительных зон, лесных районов и карт-схем распределения зон охраны лесов от пожаров различными способами. Материалы также требуется предоставить и в электронном виде.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, леса в Татарстане занимают 1 млн 286 тысяч га. Показатель лесистости оценивается в 17,5%. Общая площадь защитных насаждений составляет 145 тысяч га, а общая залесенность региона — 19,6%.

Как рассказывал Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров, в республике выявлено 31,4 тысячи участков, подлежащих исключению из государственного лесного реестра. 27 тысяч земельных участков уже исключены.



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Татьяна Демина