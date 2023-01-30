В Татарстане выявили 31,4 тысячи участков, подлежащих исключению из лесного реестра

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерством лесного хозяйства Татарстана выявлено 31,4 тысячи участков, подлежащих исключению из государственного лесного реестра. Об этом рассказал глава ведомства Равиль Кузюров.

— В настоящее время 27 тысяч земельных участков уже исключены из государственного лесного реестра на основании актов об изменении документированной информации государственного лесного реестра, — уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На сегодняшний день леса в Татарстане занимают территорию площадью 1 млн 286 тысяч га. Показатель лесистости остался без изменений — 17,5%.

Общая площадь защитных насаждений в Татарстане оценивается в 145 тысяч га — это более 2% его территории. Таким образом, общая залесенность региона составляет 19,6%.



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Татьяна Демина