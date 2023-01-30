В Татарстане выявили 31,4 тысячи участков, подлежащих исключению из лесного реестра
Министерством лесного хозяйства Татарстана выявлено 31,4 тысячи участков, подлежащих исключению из государственного лесного реестра. Об этом рассказал глава ведомства Равиль Кузюров.
— В настоящее время 27 тысяч земельных участков уже исключены из государственного лесного реестра на основании актов об изменении документированной информации государственного лесного реестра, — уточнил он.
На сегодняшний день леса в Татарстане занимают территорию площадью 1 млн 286 тысяч га. Показатель лесистости остался без изменений — 17,5%.
Общая площадь защитных насаждений в Татарстане оценивается в 145 тысяч га — это более 2% его территории. Таким образом, общая залесенность региона составляет 19,6%.
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