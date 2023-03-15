Исследование: 23% россиян ругаются со своим автомобильным навигатором

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

49% россиян иногда вступают в односторонний диалог с автомобильным навигатором, 23% опрошенных ругаются на электронного штурмана, если он ошибается в своих маршрутах. 11% респондентов признались, что комментируют вслух каждый предложенный навигатором вариант поездки, 10% обсуждают с умной системой дорожную обстановку. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервиса «СберАвто» и медиахолдинга Rambler&Co.

В целом аналитики выяснили, что 85% россиян используют автомобильные навигаторы. 38% опрошенных признались, что прибегают к их помощи, только оказавшись в незнакомой местности.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Чаще всего россияне обращаются к навигатору, представленному в мобильном приложении, — 76%. Всего 12% респондентов предпочитают использовать отдельный навигационный гаджет либо встроенную в автомобиль панель — 4%.



5 марта в результате исследования «Ситимобил», проведенного в преддверии Международного женского дня, выяснилось, что 70% казанцев считают, что женщины аккуратнее мужчин водят автомобиль. 80% жителей столицы Татарстана встречали за рулем такси женщин-водителей — 76% опрошенных от этой доли признались, что в этот момент чувствовали себя безопасно.

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Антон Гаврилов