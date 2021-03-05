70% казанцев уверены, что женщины водят авто аккуратнее мужчин

70% жителей Казани считают, что женщины водят автомобиль аккуратнее, чем мужчины. При этом больше трети водительниц такси сталкивались с некорректными замечаниями касательно выбора их профессии, сообщается в исследовании «Ситимобил», проведенном в преддверии 8 Марта.



Большинство пассажиров (80%) из Казани встречали женщин-водителей такси, при этом 76% опрошенных чувствовали себя безопасно. 67% сказали, что пол водителя не важен. 32% опрошенных мужчин сообщили, что чувствуют себя некомфортно в поездке с женщиной-водителем. Такое мнение с мужчинами разделили 17% пассажирок.

Профессию таксиста для женщины большинство казанцев (70%) считает небезопасной, половина респондентов сказала, что это — редкость в России. 34% казанцев склонны считать, что водители-женщины хуже ориентируются по навигатору, нежели мужчины.

60% опрошенных сообщили, что не считают профессию водителя странной для женщины и положительно к этому относятся. 12% водителей-мужчин считают это все же мужской профессией.

80% женщин-водителей рассказали, что пассажиры часто интересуются причинами их работы в такси. Еще около 15% работающих в такси женщин сталкивались с отказами пассажиров от поездки, потому что они не хотели ехать с девушкой-водителем. Однако только 3% пассажиров признались, что могут отказаться от поездки, если увидят за рулем женщину.

Выбор свободного графика — первая причина работы женщин в такси, вторая — удовольствие от вождения, третья — общение с людьми, четвертая — любовь к автомобилям. Пятая причина, которую называли водительницы, — возможность дополнительной подработки.

К 8 Марта получали от пассажиров подарки 45% женщин-водителей. 40% пассажиров поздравляли на словах. В качестве подарков водительницы называли крупные чаевые, цветы, сладости, походы в кафе и рестораны и даже щенка. Также водительницы сообщали, что 8 марта их приглашали на свидания, и некоторые из них увенчались отношениями и браком. Также женщины-водители признались, что 8 марта сотрудники ДПС частенько прощают им незначительные нарушения правил дорожного движения.

Фото: pixabay.com

Опрос проводился в феврале среди более 17 000 водителей и 1300 пользователей такси совместно с ResearchMe.

Маргарита Головатенко