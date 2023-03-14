Футболистов казанского «Рубина» вызвали в состав сборных Узбекистана и Ирака

Защитники «Рубина» Али Аднан и Рустам Ашурматов вызваны в составы своих национальных команд. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Рустам Ашурматов отправился в расположение сборной Узбекистана. Его команда сыграет товарищеский матч против Боливии (24 марта) и Венесуэлы (28 марта).

Али Аднан вызван в сборную Ирака на товарищескую игру против сборной России. Матч состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

Фото: rubin-kazan.ru

Накануне сообщалось, что сборная России по футболу в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

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Айрат Назипов