Для казанской мусороперегрузочной станции спроектируют систему пожарной автоматики за 760 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», для казанской мусороперегрузочной станции №1 по улице Васильченко, 6 спроектируют систему пожарной автоматики. Стоимость работ оценивается в 760 тысяч рублей, а выполнить их планируется до 31 декабря текущего года.

В число объектов, где должна быть проведена пожарная система, вошли производственный цех, административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт и диспетчерская. Для их защиты планируется применить автоматические беспроводные и проводные извещатели, реагирующие на дым, тепло и пламя. Другие элементы системы также будут иметь свои характеристики:

подсистема сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, а также передачу информации на пост диспетчера;

подсистема оповещения о пожаре должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов при фиксации опасных факторов;

электромагнитные замки на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать автоматическую разблокировку при срабатывании оповещения.

Исполнителю необходимо представить проектную документацию в электронном и печатном виде. При этом стоит отметить, что все проектируемые им элементы должны основываться на отечественной продукции.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В феврале пресс-служба Российского экологического оператора сообщила (РЭО), что организация и Татарстан подписали дорожную карту по созданию трех крупных комплексов по переработке твердых коммунальных отходов за 20 млрд рублей.

— Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии. Объем инвестиций оценивается в 20,4 млрд рублей, РЭО может оказать финансирование проекта на 19 млрд рублей через облигационный заем в рамках концессионного соглашения, — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Максим Кокунин