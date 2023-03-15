Сегодня в Казани ожидается до +7 градусов

В среду, 15 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Дневная температура воздуха в Казани составит от +5 до +7 градусов. В целом в Татарстане прогнозируется от +2 до +7°С.

Утром в Казани ожидается юго-западный ветер порывами до 16 м/с. В целом по Татарстану они могут усиливаться до 15—18 м/с. На дорогах местами гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По метеорологическим меркам, март из-за своих отрицательных температур все еще остается зимним месяцем. Однако, судя по прогнозам синоптиков, нынешняя весна может стать исключением. В частности, на территории Казани они прогнозируют небольшую аномалию — температура воздуха в этом месяце поднимется на 0,3 градуса выше нормы.



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Татьяна Демина