Исследование: DevOps-инженер в Казани может за март заработать более 180 тысяч рублей

Работодатели Казани в марте больше всего готовы платить DevOps-инженеру. Сотруднику предлагают жалованье от 180 тысяч рублей. Также он сможет работать дистанционно. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

На втором месте по размеру финансового вознаграждения вакансия старшего менеджера по продажам. Будущему сотруднику работодатель готов платить от 150 тысяч рублей. Третья позиция досталась вакансии косметолога в косметологической клинике. Зарплата — от 150 тысяч рублей и корпоративное обучение.

Фото: pxhere.com

В топе также вакансия прораба. Будущий работник должен обладать трехлетним опытом работы по специальности. Соискателю предлагают жалованье в размере от 100 тысяч рублей. На последнем месте рейтинга вакансия врача-остеопата с действующим сертификатом по специальности — работодатель предлагает оплату от 80 тысяч рублей.

В феврале аналитики SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии месяца, представленные в Казани. Так, в топе оказалась вакансия старшего производителя работ. Отмечалось, что потенциальному сотруднику работодатель готов выплачивать жалованье размером от 90 тысяч рублей. На втором месте оказалась вакансия руководителя обособленного подразделения. Третье место — вакансия менеджера проекта в сфере строительства, специалисту предлагают также зарплату в 90 тысяч рублей.

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Антон Гаврилов