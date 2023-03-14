Травматологи и неврологи: названы самые востребованные врачи Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большой дефицит Татарстан испытывает в медиках — на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в республике приходится лишь одно резюме. На вакансию врача — 0,4 резюме. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

Так, аналитики выяснили, что в Татарстане топ рейтинга самых дефицитных врачебных специальностей возглавляют травматологи и неонатологи — на каждую вакансию приходится только 0,1 резюме. Несколько другие показатели в случае с вакансиями пульмонолога, анестезиолога, эндоскописта, реаниматолога, офтальмолога и других узких специалистов — 0,2 резюме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большой уровень конкуренции за рабочие места наблюдается среди стоматологов-хирургов — 3,2 резюме на вакансию.

Самый востребованный врач в Татарстане — терапевт — по итогам февраля 21% от общего количества вакансий врачей. Не меньшей популярностью пользуются в республике реаниматологи, неврологи и анестезиологи — по 6%. На третьем месте травматологи, педиатры, ортопеды — по 5% на каждую вакансию.

Реже всего работодатели Татарстана искали гематологов, нефрологов и пластических хирургов. В каждом случае за последний полный месяц было открыто лишь по одной вакансии.

9 марта стало известно, что в России установили специальные выплаты отдельным категориям медиков. По поручению президента России Владимира Путина с 1 января медикам дефицитных специальностей будут назначаться специальные социальные выплаты. Размер зарплаты будет зависеть от специальности сотрудника. Отмечалось, что данная сумма варьируется в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов