Правительство России установило специальные социальные выплаты отдельным категориям медиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России установили специальные социальные выплаты отдельным категориям медиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

По поручению президента России с 1 января медики дефицитных специальностей будут получать специальные социальные выплаты. Размер доплаты в зависимости от специальности сотрудника составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в месяц. В 2023 году на это выделено более 152,4 млрд рублей.

— Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены. Обращаю на это внимание глав регионов и руководителей медицинских организаций, — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru

Надбавку получат врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах, и эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований, например диагностикой онкологических заболеваний. Общее число получателей выплат составит около 1,1 млн человек.

Напомним, о том, что с января 2023 года в России будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей, сообщил президент страны Владимир Путин в декабре.

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Айрат Назипов