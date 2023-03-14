Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +3 градусов
Во вторник, 14 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и юго-западный ветер порывами до 15—17 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Днем в Татарстане ожидается от -2 до +3 градусов. В Казани прогнозируется от 0 до +2°С.
На дорогах сильная гололедица, предупреждают синоптики.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среду, 15 марта, в республике местами возможны небольшие осадки. Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер порывами 15—18 м/с. В четверг, 16 марта, снег и дождь маловероятны.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым