Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +3 градусов

Во вторник, 14 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и юго-западный ветер порывами до 15—17 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -2 до +3 градусов. В Казани прогнозируется от 0 до +2°С.

На дорогах сильная гололедица, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среду, 15 марта, в республике местами возможны небольшие осадки. Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер порывами 15—18 м/с. В четверг, 16 марта, снег и дождь маловероятны.



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Татьяна Демина