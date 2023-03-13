В работе приложений и сайта «Росбанка» произошел сбой

В работе сайта и приложений «Росбанка» наблюдается сбой. Как рассказали в пресс-службе кредитной организации, банк отражает крупную DDOS-атаку:

— Ситуация под контролем. Мы технически готовы к подобным обстоятельствам. Задействованы все специалисты «Росбанка» по данному направлению. Мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны, — рассказали в банке.

Там добавили, что режим работы офисов был продлен. Клиенты могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.



Фото: rosbank.ru (скриншот)

На прошлой неделе сбои наблюдались в приложениях «Яндекс Go» и Uber Russia. Из-за этой ситуации временно выросли цены на такси в других сервисах, таких как «Ситимобил».

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Айрат Назипов