В приложениях Яндекс Go и Uber Russia наблюдаются сбои
Сбой произошел в работе Яндекс Go и Uber Russia. Приложения на Android и iOS выдают ошибку в России и заграницей. Активно сообщают о сбоях в том числе жители Казани.
При выборе адреса для заказа такси Яндекс Go появляется сообщение: «Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию», Uber Russia также выдает ошибку на сервере.
Сбои также наблюдаются в приложении «Яндекс.Еда».
В связи со сбоем взлетели цены на такси в других сервисах, таких как «Ситимобил».
28 февраля «Яндекс» сообщил о сбоях в работе своего музыкального сервиса, «Яндекс Музыка» работала нестабильно.
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