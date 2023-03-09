В приложениях Яндекс Go и Uber Russia наблюдаются сбои

Фото: скриншот

Сбой произошел в работе Яндекс Go и Uber Russia. Приложения на Android и iOS выдают ошибку в России и заграницей. Активно сообщают о сбоях в том числе жители Казани.

При выборе адреса для заказа такси Яндекс Go появляется сообщение: «Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию», Uber Russia также выдает ошибку на сервере.

Сбои также наблюдаются в приложении «Яндекс.Еда».

В связи со сбоем взлетели цены на такси в других сервисах, таких как «Ситимобил».

Фото: скриншот

28 февраля «Яндекс» сообщил о сбоях в работе своего музыкального сервиса, «Яндекс Музыка» работала нестабильно.

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Маргарита Головатенко