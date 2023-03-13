Ледовая переправа в Елабужском районе Татарстана завершает свою работу

Фото: МЧС РТ

Сегодня, 13 марта, прекращает свою работу ледовая переправа в Елабужском районе Татарстана через реку Каму по маршруту Покровское — поселок Красный Ключ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Переправа закроется в 13.00. Это связано с потеплением.

Фото: МЧС РТ (скриншот видео)

Напомним, сегодня будет завершена работа переправ Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые. А ледовый путь через реку Кама по маршруту Соколка — Новый Закамский в Мамадышском районе республики был перекрыт в прошлую пятницу.

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Айрат Назипов