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За сутки в Татарстане зарегистрировали 193 новых случая заражения коронавирусом

11:20, 13.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане зарегистрировали 193 новых случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 9 человек, об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 13 марта в Татарстане зарегистрировано 200 547 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 197 130 человек, 200 — за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина Татарстан

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