Главное о коронавирусе на 13 марта: рост заболеваемости в Татарстане, послабления в ношении масок в Японии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 6 по 12 марта COVID-19 подтвердился у 1 234 татарстанцев

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 193 новых случая COVID-19. Всего на 13 марта в республике зафиксировано 200 547 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 197 130 человек, в том числе 200 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 9 пациентов.

В Татарстане с 6 по 12 марта госпитализировали 211 человек, заразившихся COVID-19. Это на 27% меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

С 6 по 12 марта 2023 года COVID-19 в Татарстане подтвердился у 1 234 человек. Это на 194 случая больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Стопкоронавирус.рф» останавливает подсчет вакцинированных граждан

За последние сутки в России выявили 10 268 случаев коронавируса, выздоровели 9 476 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 433 361, а выздоровевших — до 21 779 606. Госпитализировали за сутки 619 человек. Умерли за сутки 34 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 396 620 человек.



В Челябинской области за прошедшую неделю выписали 2 001 человека в связи с выздоровлением от COVID-19. По информации министерства здравоохранения региона, данный показатель на 449 больше по сравнению с предыдущей неделей — 1 552 человека. Всего по итогам прошлой недели выявили 1 595 случаев заражения коронавирусом.



Официальный портал о COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» объявил о приостановке подсчета данных о коллективном иммунитете против вируса и числе вакцинированных. Одна из причин такого решения заключается в том, что антитела к коронавирусу обнаружены у многих людей, которые не вакцинировались и не имели клинических проявлений болезни.

Фото: mos.ru

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов объяснил решение портала тем, что статистика о вакцинации и коллективном иммунитете использовалась с целью планирования ограничений. Однако сейчас необходимости в подобной практике нет. По его словам, Россия уже достигла определенного уровня коллективного иммунитета, а COVID-19 превращается в сезонное заболевание.

Премьер Госсовета КНР: Китай добился решающей победы над COVID-19

В мире коронавирусом нового типа заразились 676 609 955 раз, 6 881 955 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 804 263). На второй строчке — Индия (44 690 738), на третьей — Франция (39 866 718), на четвертой — Германия (38 249 060), на пятой — Бразилия (37 085 675).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 123 836). За ними следуют Бразилия (699 310), Индия (530 779), Россия (388 521, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 188).



За время пандемии сделано 13 338 833 198 инъекций вакцины против коронавируса.

Меры Китая в области профилактики и контроля в плане противодействия COVID-19 были «совершенно правильными». КНР смогла добиться значительной и решающей победы над вирусом. Об этом заявил премьер Госсовета страны Ли Цян. По его словам, Китай всегда своевременно делал прогнозы и предупреждения по вопросу распространения коронавируса. Однако премьер подчеркнул, что риск инфицирования по-прежнему есть.

В Японии смягчили рекомендации по ношению медицинских масок. Согласно новым правилам, граждане будут сами решать, надевать средство защиты или нет. Отменяется и общая рекомендация по ношению масок в помещениях, включая школы и другие учебные заведения. В список особо опасных мест, где минздрав рекомендует пользоваться средствами защиты, вошли следующие: общественный транспорт в часы пик, дома престарелых и медицинские учреждения. Послабления связаны с предстоящим 8 мая пересмотром статуса COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

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Антон Гаврилов