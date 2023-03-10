Выдача потребкредитов в Татарстане в начале года сократилась на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе 2023 года жители Татарстана взяли 30 250 потребительских кредитов. По данным Национального бюро кредитных истории, это на 25,3% меньше, чем в декабре прошлого года.

По количеству выданных за первый месяц 2023-го потребкредитов Татарстан замкнул топ-5 среди 30 российских регионов лидеров. Лидером стала Москва, где за январь жителям одобрили 52 092 кредита на покупку товаров. На втором месте Московская область (45 724 потребкредита), на третьем — Краснодарский край (35 518), а на четвертом Санкт-Петербург (33 148).

В десятку регионов-лидеров также вошли Башкирия (29 198 потребительских кредитов), Свердловская область (28 479), Ростовская область (26 102), Челябинская область (24 067) и Кемеровская область (21 244). Топ-20 замкнула Белгородская область, жители которой в январе взяли 9 033 потребкредита — почти на треть меньше, чем в декабре прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

По данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывает НБКИ, за первый месяц 2023 года на покупку потребительских товаров в России выдали 910 тысяч кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем показатель упал на 29,9%.

Напомним, по данным НБКИ, в 2022 году количество выданных потребительских кредитов составило 12,53 млн, сократившись на 27,1% по сравнению с предыдущим годом (в 2021 году — 17,18 млн). Это ниже «пандемийного» 2020 года, когда в России было выдано 14,62 млн потребительских кредитов. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».

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Татьяна Демина