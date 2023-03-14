МВД по Татарстану закупит сейф-пакеты на 348 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», МВД по Татарстану закупит 19 тысяч сейф-пакетов, используемых при осмотре мест происшествий и производстве исследований в экспертно-криминалистическом центре. Стоимость контракта оценивается в 348,8 тысячи рублей, а источником финансирования выступает федеральный бюджет. Поставку товаров необходимо осуществить в течение 30 дней со момента заключения договора.

Согласно проектной документации, ведомство собирается приобрести 10 тысяч сейф-пакетов класса А5, 5 тысяч — А4, а также по 2 тысячи — А2 и А1. Каждый из них должен соответствовать единому перечню характеристик:

так, например, пластиковые пакеты должны плотно закрываться и при попытке несанкционированного открытия проявлять надпись «ВСКРЫТО»;

они должны быть изготовлены из специального материала (белый — снаружи, черный — внутри), что делает невидимым его содержимое;

каждый сейф-пакет снабжен уникальным идентификационным номером, который должен дублироваться на отрывных квитанциях;

маркировка: должны быть индивидуальный цифровой код, штрих-код минимум 5 символов на пакете, на клапане пакета и на отрывных квитанциях;

клеевой слой — защитная лента должна быть с проявляющейся надписью;

рабочий диапазон температур от -40 до +60 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что МВД по Татарстану потратит 1 миллион рублей на приобретение комплектов учебных имитаторов запахов взрывчатых веществ и трупных останков человека. Имитаторы предназначены для Центра кинологической службы, где с их помощью будут обучать служебных собак. Всего планируется закупить 18 комплектов «пахнущего» реквизита. При этом токсичный класс опасности всех его элементов не должен превышать четвертый уровень и представлять какую-либо опасность.

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Максим Кокунин