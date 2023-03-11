Раис Татарстана поручил избавиться от наледи на крышах и подготовиться к весенним паводкам

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой наледи с крыш. Также он призвал подготовиться к весенним паводкам. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

На республиканском совещании в Доме правительства РТ Минниханов отметил, что в связи с наступлением весеннего периода возник ряд сезонных вопросов по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан. Так, он отметил, что решить их можно путем уборки снега и наледи с крыш многоквартирных домов и других высотных зданий. Минниханов подчеркнул, что ежегодно из-за случаев схода снега, травмы получают жители, включая детей. Страдают от этого явления и транспортные средства.

С начала весны системой «Инцидент менеджмент» отмечен кратный рост обращений граждан по этой теме. Если по итогам февраля в соцсетях было 25 сообщений по данному вопросу, то за 10 дней марта уже 83 публикации. Большее число жалоб по этой теме поступает от граждан Бугульминского, Бавлинского, Лениногорского, Зеленодольского районов.

— Есть собственники, они отвечают за это дело. Эти происшествия — следствие безответственного, халатного отношения собственников к обязательствам по содержанию объектов, а также недостаточного контроля со стороны местных администраций и надзорных органов, — сказал Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Также Минниханов поручил Миндортрансу обеспечить своевременную расчистку водопропускных труб и подмостовых пространств.

— Главам муниципалитетов совместно с подразделениями МЧС необходимо обеспечить готовность техники и ресурсов для предупреждения и ликвидации подтоплений. При необходимости — организовать места для временного размещения жителей из зон подтопления. Помимо этого, следует принять меры по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, — заключил он.

9 марта стало известно, что в Бугульме 11-летний мальчик получил травмы из-за сходы наледи с крыши офисного здания. В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку.

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Антон Гаврилов