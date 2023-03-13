Жителей разваливающегося дома в Азнакаево планируют расселить только в 2027 году

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Жителям аварийного дома в Азнакаево районный суд предложил расселение до 2027 года. При этом дом буквально трещит по швам. Кроме того, вынесено решение об укреплении каркаса дома, которое может усугубить ситуацию, сообщает ГТРК «Татарстан».

В этом доме регулярно появляются трещины, лопаются окна и двери. Все из-за недобросовестности застройщика, который не предусмотрел фундамент у здания. Согласно последнему решению районного суда, в квартиры нужно допустить строителей, которые укрепят каркас. Однако, как следует из заключений экспертов, ремонтные работы могут спровоцировать обрушение дома. Соответственно, проводить работы здесь нельзя, но суд настаивает на своем.

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— Ситуация непростая, понятно там, за несколько месяцев этот дом расселить невозможно, с запасом взяли до 27 года на этот период, пока мы людей оттуда не расселим. Нужно усилить, на самом деле, ради безопасности людей, необходимо усилить, это же и в судебном решении так написано, чтобы мы провели противоаварийные мероприятия, — объяснил руководитель исполкома Азнакаевского района Айдар Шамсутдинов.

Жители считают такое решение несправедливым. По их словам, никто не проводил экспертизу. Поэтому они пока не исполняют решения суда — попросту избегают строителей и работников администрации.

— Мы сейчас обратились к руководству республики, нельзя ли как-то комиссионно, коллегиально с привлечением хороших специалистов, конструкторов, проектантовизучить этот проект усиления, на месте посмотреть и чтобы довести это до жителей. Чтобы они понимали, что это мнение компетентных людей, — отметил Шамсутдинов.

Фото: скриншот

В ходе ремонта здания планируется укрепить каркас балками от подвала до заканчивая последним этажом. Жители не верят, что такая конструкция позволит дому выстоять до 2027 года. Они обратились к юристам, которые ведут работу в нескольких направлениях.

— Первый момент — это привлечение к уголовной ответственности строителей, которые занимались строительством данного объекта. Второй момент — это привлечение к уголовной ответственности круга лиц, которые принимали данный объект с нарушениями. Третий вопрос — это расселение собственников жилья из аварийного дома. Дело в том, что, согласно постановлению администрации, расселение дома будет до 2027 года, а на дворе у нас сейчас 23-й год, где жить и за счет чего жить эти 4 года, непонятно, — объяснил юрист Айдар Шангараев.

О проблемах аварийного дома в Азнакаево сообщалось еще в конце прошлого года. Тогда суд признал дом непригодным для жизни, однако сроков переселения людей не обозначил.

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Елизавета Пуншева