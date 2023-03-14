В Казани прокурор запросил 21 год колонии особого режима «вору в законе» Рашиду Хачатряну

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу чистопольского «ОПС вымогателей и мошенников», руководителем которого силовики считают Рашида Хачатряна (он же — Джамбульский, Оренбургский, Карабахский, — прим. ред.), который получил статус «вора в законе» больше 20 лет назад. По мнению обвинения, за новые преступления и не снятую воровскую корону Хачатрян заслуживает 21 года колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей и отбыванием первых пяти лет в условиях тюрьмы, передает с заседания журналист «Реального времени».



Такое наказание для этого подсудимого сегодня запросила гособвинитель Элина Ильясова. В своем обращении к суду она утверждала — вина Хачатряна полностью доказана по всем 13 предъявленным эпизодам, включая четыре вымогательства, незаконный оборот оружия, мошенничество и покушение на таковое, а главное — занятие высшего положения в преступной иерархии и руководство в этом статусе преступным сообществом. Заметим, что два последних эпизода обвинения по части 4 статьи 210 и антиворовской статье 210.1 УК РФ как раз и предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«Ни в каком «законе» не участвовал, в иерархии не состоял. Я — тот вор, который ворует! — заявлял на судебном допросе Рашид Хачатрян. — Я в Татарстане в жизни ни с кем не общался. Не дружил, не приходил. Даже не был никогда. Второе — я этих ребят (показывает рукой на соседний аквариум с подсудимыми) абсолютно никого не знаю. Гайфуллина — я его фамилию здесь узнал — видел два раза в жизни, как раз в 2018 году. Один раз наяву, другой раз — через монитор в моем доме».



Претензии силовиков Рашид Хачатрян не признает и считает свое дело заказным. Такого же мнения придерживаются и часть тех, кого в МВД Татарстана и прокуратуры считают подельниками оренбургского авторитета. Для них сегодня прокурор запросила сроки поменьше.

Всего по делу проходят 12 человек — двое досудебщиков уже осуждены. При этом полностью признавший вину и давший показания против остальных фигурантов Данил Чекуров получил 5 лет и 10 месяцев колонии (до этого срока приговор смягчили в апелляции), а Вильсур Гильфанов те же 5 лет и 10 месяцев, но условно. У первого досудебщика в активе — три прошлые судимости за наркотики и разбой с незаконным оборотом оружия, включая дело банды Хусаенова, у второго — условный срок за вымогательство 100 тысяч рублей у сотрудника полиции под угрозой распространения сведений о фальсификации материалов по ДТП и повреждение соседского «Ауди 100».

По версии обвинения, после вступления в силу статьи 210.1 УК и своего освобождения Хачатрян принимал у себя в Оренбурге гостей из Чистополя — Руслана Гайфуллина (по прозвищу Черный), которого знал по зоне, и Айрата Камалова (он же Кэмел). Оба в свое время были членами чистопольской группировки «Татаринские», неоднократно привлекались к уголовной ответственности и желали возродить ее былую славу. На той встрече, по версии силовиков, хозяин своим авторитетом подтвердил статус Гайфуллина как «положенца за Чистополем» и назначил его с Камаловым руководителями структурных подразделений группировки. Самого «законника» силовики считают покровителем, вдохновителем и получателем барышей с чистопольского ОПС.



В МВД и прокуратуре считают, что также в преступлениях участвовали ранее судимые по шесть раз Олег Геворкян и Денис Горбунов, инструктор казачьего общества с тремя погашенными судимостями Алексей Григорьев и привлекавшийся лишь условно Ильфат Хайрутдинов. А также — трое несудимых: юрист с 15-летним стажем Денис Порошенко, профессиональный риелтор Павел Кукарин и безработный Фарид Сафин.

Камалову и Геворкяну прокурор Ильясова запросила 18 и 14 лет колонии строгого режима соответственно со штрафами по 500 тысяч рублей. Горбунову с учетом особо опасного рецидива — 12 лет колонии особого режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Григорьеву — 11 лет колонии строгого режима (с учетом отмены условной судимости 2018 года), находящемуся под домашним арестом Сафину — на полгода больше. Еще на 7,5 года в колонию общего режима гособвинитель просит отправить Порошенко и Кукарина, находящихся на воле. 12 лет строгого режима грозит Хайрутдинову.

Выступления в прениях подсудимых и адвокатов могут растянуться на несколько дней.